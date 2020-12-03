  • 3 декабря 20203.12.2020четверг
  • В Тюмени -13..-15 С 1 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам дали советы, как нормализовать артериальное давление

Общество, 14:59 03 декабря 2020

Тюменский кардиоцентр | Фото: Тюменский кардиоцентр

Советы по нормализации артериального давления дали жителям региона сотрудники Тюменского кардиоцентра.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от артериальной гипертензии страдает примерно миллиард человек в мире. Чтобы не оказаться в их числе, нужно соблюдать простые правила.

Во-первых, рациональное питание. Сократите содержание соли в пище, исключите копченые продукты и полуфабрикаты.

Во-вторых, отслеживание веса. Ожирение повышает риск заболеть гипертонией. Больше двигайтесь, выберите для себя оптимальный вид активности: ходьба, бассейн, тренажерный зал, групповые занятия.

В-третьих, отказ от спиртного и курения. Алкоголь повышает давление, а калорийность спиртных напитков довольно высока. Курение способствует развитию гипертонии, повышает риск инсульта и инфаркта.

И, наконец, насколько это возможно, нужно минимизировать стресс. Скачки артериального давления часто возникают из-за эмоционального потрясения. Научитесь расслабляться с помощью музыки, прогулки, йоги или ароматерапии.

Дарья Казакова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# артериальное давление , тюменский кардиоцентр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:32 03.12.2020С тюменскими участниками испытаний "ЭпиВакКороны" каждый день поддерживают связь
15:21 03.12.2020Изменения в права и другие документы для водителей вступили в силу
15:10 03.12.2020Темп прироста COVID-19 в Тюменской области ниже общероссийского
14:59 03.12.2020Тюменцам дали советы, как нормализовать артериальное давление