Тюменцам дали советы, как нормализовать артериальное давление

| Фото: Тюменский кардиоцентр | Фото: Тюменский кардиоцентр

Советы по нормализации артериального давления дали жителям региона сотрудники Тюменского кардиоцентра.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от артериальной гипертензии страдает примерно миллиард человек в мире. Чтобы не оказаться в их числе, нужно соблюдать простые правила.

Во-первых, рациональное питание. Сократите содержание соли в пище, исключите копченые продукты и полуфабрикаты.

Во-вторых, отслеживание веса. Ожирение повышает риск заболеть гипертонией. Больше двигайтесь, выберите для себя оптимальный вид активности: ходьба, бассейн, тренажерный зал, групповые занятия.

В-третьих, отказ от спиртного и курения. Алкоголь повышает давление, а калорийность спиртных напитков довольно высока. Курение способствует развитию гипертонии, повышает риск инсульта и инфаркта.

И, наконец, насколько это возможно, нужно минимизировать стресс. Скачки артериального давления часто возникают из-за эмоционального потрясения. Научитесь расслабляться с помощью музыки, прогулки, йоги или ароматерапии.

Дарья Казакова