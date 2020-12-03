Истории "Конторы пароходства" посвятили онлайн-выставку

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Выставку "История конторы" могут посетить тюменцы, не выходя из дома. Она представлена на сайте контораколмакова.рф, сообщает мультицентр "Контора пароходства".

Современная "Контора пароходства" — это наследие "колмаковской империи". Колмаковы — это заводоуковские и ялуторовские купцы-старообрядцы, которые создали свою империю и были известны по всей Западной Сибири.

"Контора воссоздана из руин здания, которое в XIX веке было деловым и экономическим центром сибирского пароходства. Теперь здесь находится мультицентр, команда которого смотрит в будущее, но не забывает и о прошлом. Эта выставка — именно о нем", – рассказали авторы идеи.

История конторы представлена в интерактивном формате. Выставка имеет определенную хронологию: рассказ ведется с середины XIX века. Помимо этого тюменцев познакомят с деятельностью Колмаковых и расскажут об их вкладе в развитие Тюмени, Ялуторовска и Заводоуковска. Экспозиция не только подкреплена подлинными фотографиями и документами того времени, но и включает в себя видеоинтервью с наследниками купцов.

"Мы давно мечтали рассказать об истории нашего места, поэтому этот проект имеет большую ценность для нас. Контора пароходства — здание с многолетней историей. Когда-то здесь велись переговоры и закупки со странами, а теперь мы соединяем образование и творчество, как однажды Антон Васильевич Колмаков связал торговые связи в крепкий узел. Наша команда работала с историками, поднимала архивы, обрабатывала весь материал. А также познакомилась с потомками Колмаковых, которые с радостью помогали нам", — рассказала руководитель мультицентра Юлия Саначина.