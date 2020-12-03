Неограниченные возможности: в Ялуторовске создали ролик о людях с ОВЗ

скриншот видеоролика "Неограниченные возможности" скриншот видеоролика "Неограниченные возможности"

"Неограниченные возможности" - ролик, в котором рассказывается о жизни ялуторовчан с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в Ялуторовске действуют школы, творческие объединения, кружки и секции для горожан разного возраста, которые имеют ограничения по здоровью, но хотят развиваться, быть полезными обществу.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" автор мини-фильма, руководитель пресс-службы администрации Ялуторовска Сергей Назаров, нет такой области, где бы ни были заняты люди с ОВЗ.

"Мы постарались охватить разные отрасли: творчество, образование, спорт. Все они разные: кто-то уже на пенсии, кто-то еще учится, но, к сожалению, имеют медицинские ограничения. Правда, для них это всего лишь справка. На деле – они активней здоровых людей", - уверен он.

В пяти локациях вели съемку организаторы проекта. Они побывали в литературном объединении, где люди с ограничениями по здоровью пишут стихи, повести, рассказы и печатаются в региональных и федеральных изданиях. А также ведут свой сайт и аккаунты в соцсетях.

Посетили "Доброшколу", ее учащиеся – слабовидящие дети – занимаются робототехникой, познают азы керамики и других ремесел.

"Нас приятно удивили все. Пенсионеры, несмотря на возраст и недуги, выбрали ЗОЖ, и ходят на тренировки. Специалисты соцзащиты - было интересно наблюдать, как ребенок под руководством Олеси Покрышкиной делает игрушку", - говорит Сергей Назаров.

Известный в Тюменской области мастер-гончар, создатель "Конька-горбунка", обладателя премии "100 лучших товаров России", Елена Колпащикова призналась, что, получив группу инвалидности, она не растерялась, напротив, из скульптора переквалифицировалась в гончара. Сотни мастер-классов проводит она для школьников и гостей Ялуторовского острога. Участвует и побеждает в разных конкурсах и фестивалях.

"Я желаю всем людям с ограниченными возможностями здоровья найти свое предназначение, то, что будет радовать и наполнять жизнь смыслом", - сказала она.

Создатели 13-минутного видео, пообщавшись с ялуторовчанами с ОВЗ, пришли к выводу – они не нуждаются в сочувствии. Им нужно просто помогать развивать их возможности, создавать условия для самореализации.

Анжела Лебедева