ВТБ увеличил корпоративный кредитный портфель в Тюменской области более чем на треть

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Портфель кредитов, выданных ВТБ предприятиям Тюменской области, по итогам 9 месяцев 2020 года вырос на 38% и достиг 19,7 млрд рублей. Также банк увеличил портфель привлеченных средств бизнеса в регионе в 2,5 раза – до 92,8 млрд рублей, в том числе в сегменте СМБ – до 51 млрд рублей.

В кредитовании максимальная динамика зафиксирована по направлению малого и среднего бизнеса: портфель банка в этом сегменте увеличился с начала года в 1,5 раза – до 15 млрд рублей. Значительный объем в его структуре приходится на предприятия сферы торговли (21% портфеля), энергетику (20%), транспорт и инфраструктурное строительство (17%).

У предприятий области пользовались спросом и документарные инструменты. Портфель гарантий, выданных ВТБ в регионе, за 9 месяцев вырос в 1,5 раза и составил на 1 октября 9,8 млрд рублей.

ВТБ принимает активное участие в реализации программ господдержки предпринимательства, а также реализует собственные меры для помощи среднему и малому бизнесу. Так, например, за отчетный период банк заключил соглашения с предприятиями Тюменской области по программе льготного кредитования со ставкой не более 8,5% (Программе №1764) на сумму 2,7 млрд рублей.

По программам, направленным на помощь среднему и малому бизнесу в период пандемии COVID-19, ВТБ подписал в регионе более 220 соглашений на сумму свыше 1,2 млрд рублей по программе кредитования на возобновление деятельности (Программе №696), 93 соглашения на 282 млн рублей по программе на выплату зарплат (Программе №422), а также реструктурировал действующие кредиты клиентов в рамках государственных и собственных программ на 1,2 млрд рублей. Общий объем поддержки регионального бизнеса за 9 месяцев насчитывает 5,4 млрд рублей.

"Тесное сотрудничество с бизнесом – один из приоритетов работы ВТБ в регионе. 2020 год стал для многих предприятий настоящей проверкой на прочность, поэтому для нас сейчас особенно важно своевременно оказать поддержку, предоставить финансирование, а также предложить новые цифровые услуги, которые сэкономят время", − отметил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

В 2020 году ВТБ запустил новые сервисы для среднего и малого бизнеса. Среди них открытие расчетного счета ИП за 20 минут в присутствии клиента, новый мобильный банк для предпринимателей ВТБ Бизнес Lite, мобильная бухгалтерия Цифра и другие. В сентябре предпринимателям также стало доступно новое приложение для приема платежей от физлиц ВТБ Бизнес QR.