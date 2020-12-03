"Под углом истории": выставка по уникальной технологии открылась в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставка "Под углом истории" о восстановлении разрушенных в годы Великой Отечественной войны памятников и зданий проработает в тюменском ТРЦ "Кристалл" до 17 декабря.

Посетители торгового центра увидят, как выглядели исторические места России в военное время и в наши дни. Фотографии наложены в лентикулярном стиле. "Технология не наша, европейская. В России это пока в новинку, в Тюмени таких выставок еще не было", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель руководителя Тюменского регионального отделения "Молодой гвардии" Георгий Семенов.

В экспозиции представлены девять картин. Организаторы готовятся разместить еще одну, десятую, работу. Что на ней изображено, держат в секрете. Как отметил Георгий Семенов, картина будет изюминкой всей выставки.

Некоторые фотографии авторы идеи нашли в открытом доступе, большую часть снимков пришлось запрашивать в архивах и музеях. Картины распечатали в одной из тюменских студий печати.

"Сохранение истории – важное дело. Картины показывают, как происходят изменения. С одной стороны - в каком ужасном состоянии находились наши памятники, как они были разграблены, с другой - как они были восстановлены. Мы ничего не забыли, мы все помним и сохраним памятники для будущих поколений", – поделился Георгий Семенов.

На открытии выставки, которое состоялось 3 декабря, работал экскурсовод. Он рассказывал об исторических местах, представленных на снимках. Кроме того, горожанам предложили принять участие в тематической викторине, победитель выиграл билет в театр "Ангажемент" на спектакль "Самый неизвестный солдат".

В другие дни работы выставки экскурсовода не будет, но посетители ТРЦ "Кристалл" могут ознакомиться с картинами самостоятельно. Под работами даны описания, а для слабовидящих предусмотрены QR-коды – после сканирования кодов на смартфоне появится аудиодорожка, которую можно прослушать.

С 18 декабря выставка "Под углом истории" переедет в исторический парк "Россия – моя история" до января. "В следующем году представим выставку во всех муниципалитетах Тюменской области. Хотим, чтобы ее увидели как можно больше жителей региона", – заключил Георгий Семенов.

До 17 декабря выставку можно найти на первом этаже ТРЦ "Кристалл" – в районе магазина Marmalato.

Инна Пахомова