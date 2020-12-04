Тюменцы сделают мыло на мастер-классе "Кванториума"

| Фото: детский технопарк "Кванториум" во ВКонтакте | Фото: детский технопарк "Кванториум" во ВКонтакте

Мастер-класс "Делаем мыло своими руками" для юных тюменцев и их родителей пройдет в режиме онлайн 5 декабря. Совместное семейное мероприятие SEED и лаборатории детского технопарка "Кванториум" начнется в 10 часов по московскому времени, сообщают организаторы.

Для мастер-класса понадобятся силиконовые или пластиковые формочки, косметическое мыло, красители, ароматизаторы, прозрачная или белая мыльная основа, емкость для растапливания мыла, деревянная палочка для перемешивания, микроволновая печь или водяная баня.

Чтобы принять участие в мастер-классе необходимо за 5 минут до начала подключится к платформе Teams по ссылке.