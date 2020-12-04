В Тюменской области улучшат навигацию для туристов

| Фото: Ярковские известия | Фото: Ярковские известия

Знаки туристской навигации устанавливают на объектах в Ярковском районе, сообщают "Ярковские известия".

Указатели поставят у Варваринской Астаны, возле Братских могил в Мотушах, Усалке, Агалье, в Карбанах и Покровском, а также возле храмов в Гилево, Староалександровке, Липовке и на жилых домах памятников архитектурного значения.

Указатели к объектам культурного наследия с пиктограммами будут содержать надписи на русском и английском языках, выполненных в бело-коричневом цвете.

"Важно, чтобы туристы, находясь на территории Ярковского района, могли легко ориентироваться и без труда находить самые интересные достопримечательности", - сказал заместитель главы района Виктор Алемасов.