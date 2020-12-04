Тюменский ФЦН стал победителем всероссийской премии "ПроДокторов -2020"

| Фото: Федеральный центр нейрохирургии во ВКонтакте | Фото: Федеральный центр нейрохирургии во ВКонтакте

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени стал победителем всероссийской премии "ПроДокторов -2020". Учреждение вошло в Топ-10 государственных клиник Тюменской области, а врач-нейрохирург сосудистого нейрохирургического отделения Егор Маркин занял второе место в рейтинге нейрохирургов Тюменской области, сообщает пресс-служба ФЦН.

Лучших врачей и лучшие клиники пациенты выбирали на протяжении 2020 года, отражая свои мнения на крупнейшем сайте отзывов о врачах и клиниках России ПроДокторов.

В 2020 году Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени, несмотря на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, продолжил работу в плановом режиме. Пациентов принимали на хирургическое лечение и консультации со всех уголков страны и ближнего зарубежья. Была грамотно организована госпитализация пациентов, которые нуждались в оказании нейрохирургической помощи.

По словам главного врача Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альберта Суфианова, высокая оценка, которую дали пациенты, дает большой стимул для дальнейшей работы.

"Этот год действительно для всех медицинских учреждений был очень сложным. В нашем центре мы разработали новые методы работы, четко спланировали прием пациентов на лечение. Зоны особого риска - приемный покой и диагностическая поликлиника - были закрыты от лишних посещений. Чистые зоны имели свою отдельную территорию для передвижения. Считаю, центр в этот сложный период справился со своей задачей. Работаем в таком же темпе дальше", - сказал он.