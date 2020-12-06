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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области с воспитанниками колонии работают психологи

Общество, 20:14 06 декабря 2020

72.fsin.gov.ru | Фото: 72.fsin.gov.ru

Специалисты Тюменского Областного центра профилактики и реабилитации проводят офлайн и онлайн-встречи с ребятами из Тюменской воспитательной колонии, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

В ходе занятий ребята узнали о том, насколько соответствуют реальности распространенные мифы о потреблении алкоголя и наркотиков, а также об особенностях формирования зависимого поведения. Специалисты рассказали о понятии стресса и умении сказать нет, а также о способах разрешения конфликтов.

Шел разговор и об основных проблемах, которые у воспитанников могут возникнуть после освобождения. В частности, о трудоустройстве. Ребятам рассказали, в какие службы можно обратиться, какие документы будут необходимы. Дали и контактные данные основных организаций, которые могут помочь найти работу. А также сведения об использовании интернет-ресурсов для поиска работы, заработке в интернете и т.д.

В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции, встречи были переведены в онлайн-формат. За 2020 год таких встреч на платформе ZOOM было проведено восемь.

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