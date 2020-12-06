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Автопожар произошел на трассе Тюмень – Омск

Происшествия, 13:07 06 декабря 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Автомобиль Hyundai Creta загорелся в пути на трассе Тюмень – Омск днем 5 декабря. Происшествие произошло на 99 км в районе Заводоуковска.

Кроссовер начал гореть и дымиться на полном ходу. На помощь автовладельцу пришли водители мимо проезжающих машин.

Сотрудники пожарной части зафиксировали возгорание на площади 1,5 метра. По словам огнеборцев, предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

В региональном управлении МЧС напоминают, что с наступлением холодов увеличивается риск возникновения пожаров на транспорте. "Современный автомобиль выгорает полностью менее чем за десять минут, после пожара от него остается лишь железный остов. Одной из частых причин пожара является нарушение правил эксплуатации предпусковых электрических подогревателей двигателя. Чтобы избежать пожара нужно вовремя проходить техническое обслуживание, устанавливать дополнительное оборудование только в специализированных центрах", - рассказали инспекторы пожарного надзора.

Анжела Лебедева

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# автомобиль , пожар , трасса

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