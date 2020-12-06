Тюменские медики отмечают рост сезонных травм

ОКБ №2 ОКБ №2

До 160 человек с различными травмами ежедневно обращаются в ОКБ №2. Источником повреждения рук, ног чаще всего являются зимние увлечения – коньки, лыжи.

Об этом сказал травматолог-ортопед Областной клинической больницы №2 Максим Рабченюк.

"Если говорить о количестве обращений, то в этом году в связи с пандемией, их стало существенно меньше. Самое главное при травме – не паниковать. Первое, что сделать – это обездвижить поврежденную конечность. Если это рука, то повесить ее на косынку. Если нога – использовать по возможности костыли, ходунки", - советует он.

На помощь тем, кто получил ушиб или растяжение может прийти то, что содержится в холодильнике: лед, мясо, фарш. Можно заморозить воду в бутылке или набрать снега.

Максим Рабченюк рекомендует прикладывать холод на травмированный участок по 20 минут. Через час процедуру повторить. Если травма серьезная – звонить в больницу.

Анжела Лебедева