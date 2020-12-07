В России определили самые пьющие и курящие регионы

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Наибольшая приверженность вредным привычкам по итогам 2017-2019 годов наблюдается в Магаданской, Амурской, Сахалинской областях, Хакасии, Бурятии. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Эти регионы объединяет суровый климат, вносящий определенные коррективы в образ жизни местных жителей. Для них характерны одни из самых высоких по стране показателей преступности в состоянии алкогольного опьянения или нарушений, связанных с употреблением наркотических средств.

В пятерку регионов, жители которых не склонны к вредным привычкам, входят Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Тамбовская область. Вредные привычки не распространены в республиках Северного Кавказа в силу сложившегося образа жизни, строгих традиций и менталитета местных жителей. В Тамбовской области наблюдается снижение потребления табака и алкогольных напитков.

В первую десятку рейтинга также попали Волгоградская, Орловская, Саратовская, Смоленская области и Ставропольский край. Обе российские столицы показали прогресс по сравнению с прошлым годом. Москва поднялась с 57 на 49 строчку рейтинга, а Санкт-Петербург — с 70 на 63 место.

Курение остается самой распространенной вредной привычкой в Москве. Однако за минувший год в городе наблюдается небольшое снижение потребления табачных изделий. В Петербурге наиболее острой проблемой остается распространение наркотиков.

Эксперты пришли к выводу, что пропаганда здорового образа жизни в России дает свои плоды. В частности, потребление табака за год сократилось в 48 регионах страны.