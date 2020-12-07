Главврач назвала время дозвона до скорой в Тюмени

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Жители Тюмени и Тюменского района могут дозвониться до скорой медицинской помощи за 21 секунду, рассказала главный врач Тюменской станции скорой медицинской помощи Лидия Остроумова.

"Мы увеличили штат диспетчерской, - пояснила Лидия Остроумова. - Если раньше было девять постов по приему звонков от населения, то сейчас 20. Это было очень непросто сделать - рабочее место диспетчера 03 должно быть оснащено соответствующей компьютерной техникой, телефонной связью, и массой других нюансов технического свойства".

В конце сентября – начале октября в Тюмени, по ее словам, был зафиксирован внезапный взрыв обращений за скорой медицинской помощью.

"Количество звонков превышало стандартную норму в 4-5 раз, - сообщила она. - Нужно было время, чтобы отреагировать на такой шквал звонков".

Специалисты справились с этой задачей в течение двух недель. Сейчас эта ситуация под постоянным контролем, и за минувшие сутки время дозвона было 21 секунда.

"Мы стараемся сделать так, чтобы население Тюмени и Тюменского района могло дозвониться по 03 без всяких препятствий", - отметила Остроумова.