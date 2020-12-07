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Голышмановские активисты установили скамейки в "Сосновом бору"

Общество, 17:08 07 декабря 2020

администрация Голышмановского городского округа. | Фото: администрация Голышмановского городского округа.

Скамейки в зоне отдыха "Сосновый бор" по просьбе отдыхающих установили участники инициативной группы "Семья", сообщает администрация Голышмановского городского округа.

В парковой зоне возле лыжероллерной трассы появились декоративные деревянные скамьи с резными металлическими ножками. Для порядка и чистоты были установлены урны.

Свой проект активисты назвали "Сосновый бор – город спортивных" и одержали с ним в этом году победу в окружном конкурсе молодежных инициатив, администрируемом благотворительным фондом "Наше время" на средства субсидии из бюджета округа.

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# Голышмановский городской округ

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