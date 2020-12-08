Тюменские казахи передали в дар ансамблю "Звонница-наследие" 10 комплектов русских народных костюмов

Фото НКА казахов Тюменской области Фото НКА казахов Тюменской области

Русские сценические костюмы передала вокально-хореографическому ансамблю русской и казачьей песни "Звонница-наследие" города Петропавловска Республики Казахстан национально-культурная автономия казахов Тюменской области, сообщил "Тюменской линии" лидер региональной казахской общины Есенгалий Ибраев.

Проект реализован совместно с комитетом по делам национальностей Тюменской области в рамках мероприятий по поддержке соотечественников за рубежом.

"Национально-культурная автономия ежегодно участвует в проектах правительства Тюменской области по развитию культурных связей с соотечественниками. С 2011 года мы активно сотрудничаем с Северо-Казахстанской ассамблеей народа Казахстана, в частности, с русской общиной и казачьими организациями в вопросах сохранения традиционного народного творчества", - рассказал председатель НКА казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

Тюменские творческие коллективы - частые гости в Северо-Казахстанской области. Например, они участвовали в международном фестивале русской, казачьей и славянской культуры "Покровский перезвон". В свою очередь, северо-казахстанские русские и казачьи коллективы выступают на областном фестивале казачьей культуры "Благовест" и Днях русской культуры в Тюменской области, принимают участие в других этнокультурных проектах.

Как отметил Ибраев, российско-казахстанское сотрудничество в сфере культуры - это двусторонний процесс. Деятели культуры и искусства Республики Казахстан ежегодно принимают участие в этнокультурных проектах, реализуемых в Тюменской области, таких как Курултай, Наурыз, фестиваль детского творчества "Жас Ұрпақ/Новое поколение", Дни казахской культуры в Тюменской области. Северо-Казахстанская ассамблея поддерживает образовательные проекты национально-культурной автономии казахов Тюменской области по изучению казахского языка, помогая с учебной и методической литературой.

"Со своей стороны Тюменская область поддерживает русские творческие коллективы и казачьи объединения в Казахстане, Киргизии и других странах, обеспечивая народными сценическими костюмами, образовательной литературой и современными техническими комплексами", - добавил Есенгалий Ибраев.

Напомним, что в этом году, по итогам общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституции Российской Федерации, статья 69 Основного закона страны была дополнена нормой о поддержке соотечественников, проживающих за рубежом.

"Считаю, что это важное изменение в основной закон еще больше укрепит связь России с "русскоязычным миром", а само направление станет важным долгосрочным приоритетом внешней политики страны", - подчеркнул Ибраев.

Фото НКА казахов Тюменской области | Фото: Фото НКА казахов Тюменской области | Фото:

Евгений Бабенко