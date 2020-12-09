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Салонный вечер устроят для жителей и гостей Ялуторовска

Общество, 08:23 09 декабря 2020

Фонд развития искусства и культуры «Сотвори из жизни шедевр» | Фото: Фонд развития искусства и культуры «Сотвори из жизни шедевр»

Салонный вечер "И дум высокое стремленье…" пройдет в музее "Торговые ряды" Ялуторовска 11 декабря, начало в 16 часов, сообщают организаторы.

Его устраивают в рамках ХХХII областного историко-культурного фестиваля "Декабристские вечера".

В программе: встреча с ялуторовскими поэтами, выступление артистов Тюменской филармонии, традиционные для салонных вечеров ХIХ века игры и развлечения.

Билеты можно приобрести в кассах Ялуторовского музейного комплекса или заказать по телефону. Стоимость - 300 рублей. Телефоны для справок: 8 (34535) 2-03-65; 3-16-58; 2-01-94.

Возрастная категория: 16+

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# декабристы , салонный вечер , Ялуторовск

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