Салонный вечер устроят для жителей и гостей Ялуторовска

| Фото: Фонд развития искусства и культуры «Сотвори из жизни шедевр» | Фото: Фонд развития искусства и культуры «Сотвори из жизни шедевр»

Салонный вечер "И дум высокое стремленье…" пройдет в музее "Торговые ряды" Ялуторовска 11 декабря, начало в 16 часов, сообщают организаторы.

Его устраивают в рамках ХХХII областного историко-культурного фестиваля "Декабристские вечера".

В программе: встреча с ялуторовскими поэтами, выступление артистов Тюменской филармонии, традиционные для салонных вечеров ХIХ века игры и развлечения.

Билеты можно приобрести в кассах Ялуторовского музейного комплекса или заказать по телефону. Стоимость - 300 рублей. Телефоны для справок: 8 (34535) 2-03-65; 3-16-58; 2-01-94.

Возрастная категория: 16+