Полиэтилен "ЗапСибНефтехима" вошел в число лучших товаров России

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Полиэтилен марки HD 85612 IM, производимый на предприятии "ЗапСибНефтехим", стал лауреатом конкурса "100 лучших товаров России", сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки СИБУРа.

Полиэтилен отмечен в номинации "Продукция производственно-технического назначения". Данная марка также вошла в "Золотую сотню" лучших товаров России как продукция с наивысшим общим конкурсным баллом в своей номинации.

Еще одна марка полиэтилена HD 03580 SB, выпускаемая предприятием, стала дипломантом общероссийского конкурса. Всего в конкурсе приняло участие более 1 тыс. 400 товаров и услуг 844 предприятий России. До получения высоких наград на федеральном уровне обе марки полиэтилена "ЗапСибНефтехима" вошли в число лучших товаров Тюменской области.

"На протяжении 16 лет наш продукция попадает в сотню лучших товаров России. Мы уверены в качестве своей продукции, поэтому в этом году направили на конкурс новые для наших производств марки полиэтилена. Их выпуск на "ЗапСибНефтехим" начался в конце 2019 – начале 2020 гг. Но несмотря на это, оба полимера на сегодняшний день успешно прошли омологацию более чем у двух сотен клиентов в России и за рубежом и поставляются как внутри страны, так и в Китай, Турцию, Европу, страны Таможенного Союза", – отметил генеральный директор "ЗапСибНефтехима" Игорь Климов.