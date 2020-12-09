В Тюмени ссора соседок закончилась поножовщиной

| Фото: УМВД России в Twitter | Фото: УМВД России в Twitter

Ножевым ранением закончилась ссора соседок в Тюмени. Сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнюю местную жительницу, сообщает городское УМВД.

По словам задержанной, ночью соседка долго стучала в дверь ее квартиры, заявляя, что ей мешают крики детей подозреваемой. Тюменка вышла на лестничную площадку с ножом и ударила соседку в живот.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.