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В Тюмени ссора соседок закончилась поножовщиной

Происшествия, 11:46 09 декабря 2020

УМВД России в Twitter | Фото: УМВД России в Twitter

Ножевым ранением закончилась ссора соседок в Тюмени. Сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнюю местную жительницу, сообщает городское УМВД.

По словам задержанной, ночью соседка долго стучала в дверь ее квартиры, заявляя, что ей мешают крики детей подозреваемой. Тюменка вышла на лестничную площадку с ножом и ударила соседку в живот.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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# ножевое ранение , уголовное дело

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