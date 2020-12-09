  • 9 декабря 20209.12.2020среда
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ребенка из Юргинского района

Общество, 10:45 09 декабря 2020

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Организована проверка по информации СМИ о нарушении прав малолетней девочки из Юргинского района, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

В эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о 12-летней девочке, которая после смерти матери по доверенности отца проживает с бабушкой в с. Новый Тап Юргинского района. При этом пенсию по потере кормильца получает отец.

Следственные органы организовали проверку. Сотрудники СК изучат доводы, изложенные в сообщении СМИ, также будет дана юридическая оценка должностным лицам органов опеки и действиям отца девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# проверка , ребенок , следователи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:24 09.12.2020Тюменские проекты по борьбе с ВИЧ оценили в Минздраве России
10:51 09.12.2020В Тюмени на улице Мельникайте появятся пешеходная и велодорожки шириной 3,5 метра
10:45 09.12.2020Следователи проверяют информацию о нарушении прав ребенка из Юргинского района
10:07 09.12.2020Тюменцам показали, как выбраться из ледяной воронки