Следователи проверяют информацию о нарушении прав ребенка из Юргинского района

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Организована проверка по информации СМИ о нарушении прав малолетней девочки из Юргинского района, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

В эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о 12-летней девочке, которая после смерти матери по доверенности отца проживает с бабушкой в с. Новый Тап Юргинского района. При этом пенсию по потере кормильца получает отец.

Следственные органы организовали проверку. Сотрудники СК изучат доводы, изложенные в сообщении СМИ, также будет дана юридическая оценка должностным лицам органов опеки и действиям отца девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.