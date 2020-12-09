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Итоги региональных проектов по финансовой грамотности подведут в Тюмени

Общество, 16:21 09 декабря 2020

"Точка кипения Тюмень" ВКонтакте | Фото: "Точка кипения Тюмень" ВКонтакте

Итоги реализации проектов "Молодежная финансовая инициатива" и "Финансовый фестиваль для всей семьи" в 2020 году подведет Тюменское региональное отделение общественной организации "Союз защиты прав потребителей финансовых услуг". Круглый стол состоится в тюменской "Точке кипения" 10 декабря, начало в 14 часов. Регистрация на мероприятие здесь, сообщают организаторы.

Проект "Молодежная финансовая инициатива", которым руководит Светлана Самойлова, направлен на развитие финансовой грамотности среди молодежи. В 2020 году состоялся цикл просветительских лекций для старшеклассников и студентов ССУЗов.

"Финансовый фестиваль для всей семьи" - первое региональное мероприятие в формате edutainment по финансовой грамотности для жителей Тюменской области для всех возрастов, в 2020 году прошел в онлайн- и офлайн форматах. Его организовал Союз защиты прав потребителей финансовых услуг (Финпотребсоюз) при поддержке Национального центра финансовой грамотности и Уральского главного управления Центробанка РФ в Тюменской области.

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# финансовая грамотность

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