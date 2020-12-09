Тюменец украл в магазине 13 ножей

| Фото: Twitter УМВД России | Фото: Twitter УМВД России

Тюменца, подозреваемого в краже 13 ножей из магазина, задержали полицейские, сообщает региональное УМВД. Украденное имущество вернул подвозивший злоумышленника таксист.

Семь ножей 24-летний ранее судимый местный житель незаметно пронес мимо кассы и, вызвав такси, положил их на заднее сиденье. Затем злоумышленник вернулся за второй партией товара, и забрал оставшиеся шесть.

Но в этот раз его заметила уборщица и попросила вернуть украденное на место. Мужчина проигнорировал просьбу и поспешил к выходу, где его ожидало такси, поспешно сел в машину и уехал.

Таксист заметил подозрительное поведение молодого человека и на его просьбу высадить ответил отказом. После чего подозреваемый на ходу выпрыгнул из автомобиля и скрылся. Водитель вернул ножи в магазин, а сотрудники вызвали наряд полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.