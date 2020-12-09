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Владимир Якушев обсудил с Героями России вопросы патриотического воспитания

Политика, 19:19 09 декабря 2020

Фото uralfo.gov.ru

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев встретился с Героями России, проживающими в регионах УФО, поздравил их с праздником и обсудил вопросы в сфере патриотического воспитани

"Вопросы патриотического воспитания - задача государственной важности, - подчеркнул Владимир Якушев. - Уверен, что именно вы, герои Отечества, вносите неоценимый вклад в формирование патриотизма у молодежи, ведете большую общественную работу, принимаете участие в мероприятиях регионального и всероссийского масштаба. На вас равняется молодежь".

Во встрече с полпредом приняли участие восемь Героев России - Сергей Воронин, Олег Касков, Сергей Мыльников, Илья Панфилов, Игорь Родобольский, Дамир Юсупов, Роман Шадрин, Владимир Шарпатов.

За чашкой чая состоялся обмен мнениями об организации работы по патриотическому воспитанию в регионах.

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# Владимир Якушев , День Героев Отечества

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