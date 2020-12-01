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Рассольник в условиях невесомости приготовили для тюменских школьников космонавты

Общество, 10:56 10 декабря 2020

группа Российского движения школьников во ВКонтакте | Фото: группа Российского движения школьников во ВКонтакте

Как приготовить рассольник с мясом в условиях невесомости за несколько минут показали российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков школьникам из Тюменской области.

Всего в эфире приняли участие более семи тысяч учащихся со всей страны. В студии "Классного радио РДШ" на вопросы ребят ответили Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский, а с МКС на связь вышли российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, сообщает пресс-служба РДШ.

Мероприятие было приурочено ко Дню Героев Отечества. Сергей Рязанский рассказал о своем первом полете и поделился историями, которые происходили с ним на космической станции. Школьники узнали и о навыках, необходимых каждому космонавту для успешного полета.

"Ребята увидели, что наука, исследования, техника и технологии помогают развиваться и государству, и человечеству в целом. В этой созидательной исследовательской работе тоже есть момент героизма, который связан с преодолением, со стремлением заглянуть в неизведанное, понять его. И сейчас в XXI веке космос остается местом для героев", - поделился он.

Посмотреть прямой эфир в записи могут все желающие по ссылке.

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# День Героев Отечества , МКС , прямой эфир , РДШ , школьники

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