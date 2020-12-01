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Автобусы в Тюмени поменяют внешний вид к 2023 году

Общество, 11:51 10 декабря 2020

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Единую цветовую гамму для автобусов планируют внедрить в Тюмени к 2023 году, сообщает администрация города.

Они будут зеленого цвета с брендом "Тюменский транспорт. "Отдельное внимание уделят поддержанию внешнего и внутреннего состояния автобусов", - отметил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Ташланов.

Все автобусы оборудуют экранами в дополнение к звуковым информаторам, объявляющим остановки.

Согласно новым муниципальным контрактам на перевозки на 2021-2023 годы, максимальный возраст автобусов среднего, большого и особо большого классов – не более 10 лет, малого класса — 7 лет. Требование вступит в силу с 1 января 2021 года.

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# автобусы , Евгений Ташланов , общественный транспорт

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