Автобусы в Тюмени поменяют внешний вид к 2023 году

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Единую цветовую гамму для автобусов планируют внедрить в Тюмени к 2023 году, сообщает администрация города.

Они будут зеленого цвета с брендом "Тюменский транспорт. "Отдельное внимание уделят поддержанию внешнего и внутреннего состояния автобусов", - отметил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Ташланов.

Все автобусы оборудуют экранами в дополнение к звуковым информаторам, объявляющим остановки.

Согласно новым муниципальным контрактам на перевозки на 2021-2023 годы, максимальный возраст автобусов среднего, большого и особо большого классов – не более 10 лет, малого класса — 7 лет. Требование вступит в силу с 1 января 2021 года.