Ученые Западно-Сибирского НОЦ участвуют в национальной выставке в Москве

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Делегация тюменских ученых примет участие в работе стенда Западно-Сибирского межрегионального НОЦ на национальной выставке "ВУЗПРОМЭКСПО"/"Вузпромэкспо". Она открылась в Москве 10 декабря.

Ожидается, что ТюмГУ подпишет соглашения с новыми партнерами НОЦ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Традиционно на национальной выставке демонстрируются достижения российской науки, выстраиваются эффективные коммуникации между научно-образовательным сообществом, государством и бизнесом. Она стала стартовой площадкой для уникальных научных разработок, успешно внедренных в производство. Главной темой деловой программы станет реализация единого национального проекта "Наука и университеты", будут подводиться итоги проекта "Наука" в 2019 году.

В пленарных дискуссиях примет участие врио ректора ТюмГУ Иван Романчук. Он выступит с докладом об инновационных подходах и потенциале российских вузов как базы для создания первых "карбоновых полигонов".

В ТюмГУ напоминают, что новый проект вуза "Устойчивость и функции почвенного углерода в агроэкосистемах России (CarboRus)" выиграл мегагрант в конкурсе правительства РФ.