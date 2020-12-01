  • 10 декабря 202010.12.2020четверг
  • USD73,3057
    EUR88,9418
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ученые Западно-Сибирского НОЦ участвуют в национальной выставке в Москве

Общество, 17:53 10 декабря 2020

организаторов выставки

Делегация тюменских ученых примет участие в работе стенда Западно-Сибирского межрегионального НОЦ на национальной выставке "ВУЗПРОМЭКСПО"/"Вузпромэкспо". Она открылась в Москве 10 декабря.

Ожидается, что ТюмГУ подпишет соглашения с новыми партнерами НОЦ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Традиционно на национальной выставке демонстрируются достижения российской науки, выстраиваются эффективные коммуникации между научно-образовательным сообществом, государством и бизнесом. Она стала стартовой площадкой для уникальных научных разработок, успешно внедренных в производство. Главной темой деловой программы станет реализация единого национального проекта "Наука и университеты", будут подводиться итоги проекта "Наука" в 2019 году.

В пленарных дискуссиях примет участие врио ректора ТюмГУ Иван Романчук. Он выступит с докладом об инновационных подходах и потенциале российских вузов как базы для создания первых "карбоновых полигонов".

В ТюмГУ напоминают, что новый проект вуза "Устойчивость и функции почвенного углерода в агроэкосистемах России (CarboRus)" выиграл мегагрант в конкурсе правительства РФ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , НОЦ , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:04 10.12.2020Новогоднее желание исполнилось для тюменского ветерана
17:53 10.12.2020Ученые Западно-Сибирского НОЦ участвуют в национальной выставке в Москве
17:31 10.12.2020Тюменцам рассказали о дневной норме сахара и соли для детей
17:20 10.12.2020Тюменцы стали чаще пользоваться сервисом доставки посылок по железной дороге