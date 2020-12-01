Центр русской культуры поздравит тюменцев с Новым годом на девяти площадках

| Фото: из сообщества "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте

На девяти площадках Тюмени будет выступать выездная новогодняя бригада от Центра русской культуры с 25 по 27 декабря.

"Точки уже обозначены. В список вошли Мыс, Зайково, сквер Казачьи луга. К праздничным елкам будут приезжать Дед Мороз и Снегурочка с ростовыми куклами и концертной бригадой и давать тридцатиминутное представление", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" художественный руководитель Центра русской культуры Екатерина Муслахутдинова.

Кроме того, сотрудники учреждения готовят утренники для детей в микрорайонах. В центре заверили, что мероприятия будут проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: количество человек будет ограничено, все будут в масках. "Программа интересная. Рабочее название – "Злой вирус и Новый год". Будем бороться с вирусом вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и лесными жителями. Задействуем ростовую куклу в виде символа года", – добавила Екатерина Муслахутдинова.

Сейчас горожане успевают принять участие в конкурсе "Новогодние чудеса" на лучшую самодельную елочную игрушку. Украшения развешивают на елку, которая размещена в зале Центра русской культуры. Выставка работ начнет действовать с 21 декабря. Все желающие смогут ознакомиться с самодельными елочными игрушками. 25 декабря в сквере Казачьи луга в рамках общегородского мероприятия "Новогодняя сказка" назовут имя победителя.

"У нас составлен большой план по онлайн-мероприятиям. Сейчас идет запись выпусков. С 25 декабря опубликуем видеозаписи на нашем сайте и в группе во ВКонтакте. Программа обширна: горожан ждут "Новогодняя колыбельная", мастер-классы по разным видам творчества. Будут и рождественские посиделки. Покажем, как готовится рождественский стол. Публикации будут появляться на наших ресурсах по 14 января", – заключила художественный руководитель учреждения культуры.

Инна Пахомова