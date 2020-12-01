Жителей Ярковского района ждут на катках и хоккейных кортах

| Фото: Ярковские известия | Фото: Ярковские известия

Зимние спортивные площадки начали свою работу в Ярковском районе, сообщают Ярковские известия.

На стадионе "Сибиряк" готов хоккейный корт и каток для массового катания. Организован прокат коньков. На хоккейном корте начались тренировки, уже прошел первый товарищеский матч.

Спортивный комплекс "Ярково" работает с 9 до 21 часа в будни, в воскресенье – с 13 до 20 часов. Количество занятий в спорткомплексе для взрослых не ограничено.

В этом году открылась новая современная лыжная база в Сорокино с большим перепадом высот. У лыжников появилась отличная возможность для полноценных тренировок.

Кроме того, на базе в Сорокино установлена современная площадка для воркаута. Готов хоккейный корт в Дубровном, заливаются катки и в других селах района.