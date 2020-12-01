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ТюмГУ и компания "Геоскан" подписали соглашение о сотрудничестве

Общество, 18:38 11 декабря 2020

news.utmn.ru/ | Фото: news.utmn.ru/

Договор о стратегическом партнерстве подписали врио ректора ТюмГУ Иван Романчук и генеральный директор компании "Геоскан" Алексей Семенов на выставке "Вузпромэкспо" в Москве, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

ООО "Геоскан" является ведущей российской компанией по разработке, производству и применению беспилотных летательных аппаратов для решения широкого спектра задач в различных отраслях народного хозяйства.

По словам Ивана Романчука, в рамках договора планируется совместная работа по реализации научно-технического проекта НОЦ "Разработка технологии фитосанитарного мониторинга в лесном и сельском хозяйстве".

""Геоскан" будет участвовать в реализации практической части программ магистратур на английском языке в Институте экологической и сельскохозяйственной биологи ТюмГУ "Биобезопасность растений" и "Математическая биология и биоинформатика". Компания организует производственную практику и стажировки студентов и аспирантов вуза", - пояснил он.

Отметим, на выставке "Вузпромэкспо" ТюмГУ участвует в экспозиции достижений Западно-Сибирского межрегионального НОЦ Тюменской области. Делегацию возглавляет заместитель губернатора, директор департамента науки и образования Тюменской области Алексей Райдер.

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# Иван Романчук , сотрудничество , ТюмГУ

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