Росговардейцы вытащили мужчину из горящей шиномонтажки

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Росгвардейцы спасли мужчину на пожаре на ул. Бакинских Комиссаров в Тюмени, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Находясь на патрулировании, росгвардейцы увидели черный дым, вырывающийся из пункта приема металла. Вызвав экстренные службы, они обратили внимание на то, что рядом с пунктом расположена шиномонтажная мастерская.

Правоохранители предупредили их о возгорании и попросили перейти в безопасное место. Предположив, что в задымленном помещении могут оставаться люди, росгвардейцы вошли внутрь и разглядели в густом дыму мужчину, который отравился продуктами горения.

Они вынесли пострадавшего на свежий воздух и передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. Вскоре возгорание было ликвидировано подразделениями пожарно-спасательного отряда МЧС.