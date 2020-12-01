Росговардейцы вытащили мужчину из горящей шиномонтажки
Росгвардейцы спасли мужчину на пожаре на ул. Бакинских Комиссаров в Тюмени, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Находясь на патрулировании, росгвардейцы увидели черный дым, вырывающийся из пункта приема металла. Вызвав экстренные службы, они обратили внимание на то, что рядом с пунктом расположена шиномонтажная мастерская.
Правоохранители предупредили их о возгорании и попросили перейти в безопасное место. Предположив, что в задымленном помещении могут оставаться люди, росгвардейцы вошли внутрь и разглядели в густом дыму мужчину, который отравился продуктами горения.
Они вынесли пострадавшего на свежий воздух и передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. Вскоре возгорание было ликвидировано подразделениями пожарно-спасательного отряда МЧС.