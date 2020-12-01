  • 11 декабря 202011.12.2020пятница
  • USD73,7124
    EUR89,1330
  • В Тюмени -9..-11 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Росговардейцы вытащили мужчину из горящей шиномонтажки

Происшествия, 15:34 11 декабря 2020

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Росгвардейцы спасли мужчину на пожаре на ул. Бакинских Комиссаров в Тюмени, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Находясь на патрулировании, росгвардейцы увидели черный дым, вырывающийся из пункта приема металла. Вызвав экстренные службы, они обратили внимание на то, что рядом с пунктом расположена шиномонтажная мастерская.

Правоохранители предупредили их о возгорании и попросили перейти в безопасное место. Предположив, что в задымленном помещении могут оставаться люди, росгвардейцы вошли внутрь и разглядели в густом дыму мужчину, который отравился продуктами горения.

Они вынесли пострадавшего на свежий воздух и передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. Вскоре возгорание было ликвидировано подразделениями пожарно-спасательного отряда МЧС.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Росгвардия , спасение на пожаре

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:05 11.12.2020Тюменка перечислила лжебанкиру 350 тысяч рублей
15:34 11.12.2020Росговардейцы вытащили мужчину из горящей шиномонтажки
13:42 11.12.2020Кражу двух тонн зерна раскрыли в Тюменской области
13:20 11.12.2020Два человека погибли на трассе Тюмень – Омск