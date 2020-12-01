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Тюменцам представили дайджест экономических событий региона

Экономика, 15:22 12 декабря 2020

из аккаунта Антона Машукова в Инстаграм

Инвестиционный дайджест - обзор экономических событий Тюменской области - будет выходить каждый месяц. Подписаться на него можно на сайте регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства или Инвестиционного агентства Тюменской области.

Об этом рассказал директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков в Instagram. Он уточнил, что в первый дайджест вошли основные экономические события ноября и начала декабря 2020 года.

"Мы живем во время, когда нужно уметь не только делать, но и правильно это донести до аудитории", - считает Антон Машуков. Экономический дайджест, по его словам, одна из инициатив в направлении открытости и информированности.

Еще один шаг - открытые онлайн-заседания общественного совета при департаменте 1-2 раза в квартал. Анонс их будет появляться в сети за неделю до мероприятия.

"Предприниматели, без вашей обратной связи о нашей работе мы никогда не узнаем, как стать лучше. Ваше мнение - самый ценный инструмент совершенствования инвестиционной политики, пользуйтесь этим, а мы будем продолжать расширять каналы такого общения", - заключил Антон Машуков.

Евгения Шевцова

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# Антон Машуков , события , экономика

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