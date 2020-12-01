"Ирония судьбы" остается любимым новогодним фильмом россиян

Мосфильм (1975) Мосфильм (1975)

Фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" на протяжении многих лет остается любимым новогодним фильмом россиян. За него проголосовали 26% опрошенных, сообщает РИА Новости.

Исследование основано на данных опроса 1 тыс. 600 человек старше 18 лет из 373 населенных пунктов всех округов России. Опрос проводился с 30 ноября по 7 декабря.

Также растет популярность фильма "Один дома". 10 лет назад любимым новогодним фильмом его называли 3% респондентов, а в 2020 - уже 20%. Фильм "Елки" нравится 6% россиян, 5% - "Чародеи".

В комедии "Иван Васильевич меняет профессию" нет новогодней тематики, но телеканалы включают ее в сетку вещания в праздничный период, поэтому 4% россиян назвали фильм любимой новогодней картиной. По 3% набрали картины "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" и "Джентльмены удачи", по 2% - "Карнавальная ночь", "Морозко", а также фильмы "Гринч - похититель Рождества" и "Гарри Поттер".

В числе любимых новогодних мультфильмов россияне, как и десять лет назад, чаще всего называли "Простоквашино" (20%) и "Ну, погоди!" (16%).