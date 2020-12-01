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Тюменский лыжник финишировал четвертым на этапе Кубка мира

Спорт, 11:51 14 декабря 2020

Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Тюменский лыжник Иван Якимушкин остановился в шаге от медали в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Все медали в гонке остались за российскими лыжниками. Победу одержал Александр Большунов, серебро у Андрея Мельниченко, бронза у Артема Мальцева. Якимушкин показал четвертое время, уступив победителю 46 секунд. Тюменец Денис Спицов финишировал девятым, а его земляк Евгений Белов на 12 месте.

В женской индивидуальной гонке победила американка Рози Бренан. Россиянка Юлия Ступак финишировала второй. Третье месту у еще одной американки Хейли Свирбул. Россиянка Наталья Непряева стала четвертой. Тюменка Татьяна Сорина показала шестой результат.

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# Давос , Иван Якимушкин , Кубок мира , лыжные гонки

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