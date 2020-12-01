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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Горячая линию по профилактике COVID-19: названы самые популярные вопросы

Общество, 12:31 14 декабря 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. звонков от жителей региона приняли операторы горячей линии по профилактике коронавирусной инфекции 7 - 13 декабря, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вопросы граждан чаще всего касались тестирования на COVID-19 по возвращении из-за границы, о мерах профилактики коронавируса, профилактических противоэпидемических мероприятий.

Если вопросы не относились к деятельности управления, операторы предоставляли краткую консультацию и контактные номера организаций, которые могут помочь гражданам.

Режим работы горячей линии - ежедневно с 8 до 22 часов. При обращении на горячую линию рекомендуется следовать указаниям автоинформатора.

За время работы на горячие линии регионального управления Роспотребнадзора поступило более 129 тыс. звонков.

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# горячая линия , Управление Роспотребнадзора

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