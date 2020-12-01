Прокурором Уватского района назначен Артем Шмыков

| Фото: proctmo.ru | Фото: proctmo.ru

Старший советник юстиции Артем Шмыков приказом генпрокурора РФ возглавил прокуратуру Уватского района на пять лет, сообщает прокуратура Тюменской области.

Артем Шмыков окончил Уральский юридический институт МВД РФ. С 2004 года занимал должности старшего следователя прокуратуры Нижневартовска, прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью округа и другие.

В последнее время работал прокурором отдела правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Тюменской области.