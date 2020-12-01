Прокурором Уватского района назначен Артем Шмыков
| Фото: proctmo.ru
Старший советник юстиции Артем Шмыков приказом генпрокурора РФ возглавил прокуратуру Уватского района на пять лет, сообщает прокуратура Тюменской области.
Артем Шмыков окончил Уральский юридический институт МВД РФ. С 2004 года занимал должности старшего следователя прокуратуры Нижневартовска, прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью округа и другие.
В последнее время работал прокурором отдела правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Тюменской области.