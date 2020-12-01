Александр Моор выступит с ежегодным посланием

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С ежегодным посланием Тюменской областной думе выступит губернатор Александр Моор 17 декабря. Традиционно он сообщит о положении дел в регионе и обозначит планы дальнейшего развития, сообщает пресс-служба облдумы.

В повестку дня сорок пятого заседания регионального парламента шестого созыва вошло 37 вопросов.

Также депутаты рассмотрят пакет бюджетных вопросов, среди которых отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2020 года, о бюджете территориального Фонда обязательного медицинского страхования на 2021-2023 годы (в первом и втором окончательном чтении), утвердят схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов областной думы.

Заслушают информацию о реализации региональных проектов "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", о ходе реализации Указа президента о национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 года в сфере социальной политики, о развитии агропромышленного производства на 2013-2025 годы и другие.