Инвестпроекты АПК Тюменской области получат дополнительную поддержку

Фото acdamate.com Фото acdamate.com

Более 109 млн 262 тыс. рублей получит Тюменская область из федерального бюджета на возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса по результатам отбора инвестиционных проектов.

Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте федерального правительства. Средства можно направить на создание и модернизацию молочных комплексов, селекционно-семеноводческих центров, хранилищ, овцеводческих ферм.

Всего предполагается поддержать 102 инвестиционных проекта. По каждому из них из федерального бюджета компенсируют от 10 до 25% фактической стоимости. В целом российское правительство направит 6,74 млрд рублей на развитие агропромышленного комплекса в 34 регионах страны.