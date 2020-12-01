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Завершено строительство новой школы в Тюменском районе

Общество, 11:40 16 декабря 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Завершилось строительство школы в дер. Ушаково Тюменского района. Ее возвели за год, сейчас готовятся документы для ввода учреждения в эксплуатацию, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Площадь здания - более 8 тыс. кв. метров, в нем будут обучаться школьники младших и старших классов.

В 2020 году по нацпроекту "Образование" в регионе построили шесть школ, столько же откроется в 2021 году. Проектируются еще 29 объектов образования.

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# национальный проект Демография , образование , строительство школ

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