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Тюменская область успешно реализует нацпроект "Образование"

Политика, 17:21 16 декабря 2020

Фото admtyumen.ru

Тюменская область достигла целевых показателей 2019 года в реализации региональных проектов "Успех каждого ребенка" и "Современная школа" в рамках национального проекта "Образование". Таков итог проверки, проведенной аппаратом полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

Общий планируемый объем финансирования региональных проектов в рамках нацпроекта "Образование" в Тюменской области в 2019-2024 годах составляет более 5 млрд 140 млн рублей.

В рамках федерального проекта "Современная школа" госпрограммой Тюменской области "Развитие образования и науки" был предусмотрен ввод в 2019 году 4 тыс. 500 учебных мест, в 2020 году - ввод школ на 2 тыс. 196 учебных мест.

В Тобольске в 2019 году введена в эксплуатацию новая школа на 1 тыс. 200 учебных мест, а в 2020 году после реконструкции здания – начальная школа на 120 учебных мест. С учетом ввода в эксплуатацию в 2018 году школы на 1 тыс. 200 учебных мест в мкр Ямальский-2 в Тюмени запланированные учебные места введены в 2019 году в регионе в полном объеме.

Реализация национальных проектов находится на контроле аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

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# нацпроекты , образование , полпред президента в УФО

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