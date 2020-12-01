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Уралец ограбил рыбный киоск на трассе под Уватом

Происшествия, 17:10 16 декабря 2020

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в грабеже на автодороге, задержали уватские полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Из торгового киоска на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск молодой человек похитил рыбу, после чего скрылся на автомобиле. Продавец запомнил номер машины и сообщил в полицию. По пути следования полицейским поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии недалеко от места ранее совершенного преступления. Водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет.

Полицейские установили, что один из участников ДТП причастен к краже из киоска. При осмотре машины в багажном отсеке они обнаружили украденную рыбу – щуку и два налима. Полицейские задержали и доставили в отдел полиции пассажира автомобиля - ранее судимого 37-летнего жителя Екатеринбурга.

Возбуждено уголовное дело.

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# грабеж

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