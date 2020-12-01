Тюмень стала второй среди больших городов России по индексу IQ

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Тюмень заняла второе место по индексу цифровизации среди городов с населением от 250 тыс. до 1 млн жителей. Заместитель главы Минстроя РФ Максим Егоров представил результаты оценки цифровизации 203 городов и административных центров за 2019 год.

"Что такое IQ? Это сложная комплексная оценка, но на этом мы не ограничиваемся. Индекс – это инструмент анализа, а не сравнения, это отражение динамики в каждом городе", — сказал Егоров.

Среднее значение индекса цифровизации городов в России за прошлый год составило 40 баллов, у Тюмени – 67,1, рост по сравнению с прошлым годом составляет 7%.

В категории крупных городов с населением от 250 тыс. до 1 млн человек рейтинг возглавили Химки, на втором месте - Тюмень, замыкает тройку лидеров - Балашиха.

"По всем направлениям у Тюмени хорошие данные. В первую очередь, городское управление, наличие такого мощного ресурса, как портал "Тюмень – наш дом", интеллектуальный центр городского управления (ЕЦОР) и элементы "цифрового двойника" города сыграли в рейтинге решающую роль", - пояснил глава города Руслан Кухарук.

Помимо этого, эксперты учли работу интеллектуального комплекса видеонаблюдения "Безопасный город", внедрение цифровых сервисов для оказания социальных, образовательных и медицинских услуг.

"Ресурсоснабжающие организации Тюмени активно цифровизируют свою работу: инвентаризация сетей коммунальной инфраструктуры и паспортизация объектов ведется в цифровом виде с помощью специальных мобильных приложений, внедряются системы автоматизации управления технологическими процессами полного цикла. Можно сказать больше – умный город развивается на основе тесной интеграции граждан и чутко реагирует на запросы жителей", - уверен Кухарук.

Индекс цифровизации городского хозяйства "IQ городов" разработан Минстроем России совместно с МГУ им. Ломоносова. Он рассчитывается по десяти направлениям (городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи) и содержит 47 показателей, напоминает пресс-служба администрации Тюмени.