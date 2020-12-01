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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Названы безопасные по COVID-19 страны

Общество, 11:52 18 декабря 2020

Фото: аэропорт Рощино, Дмитрий Сахнов | Фото: аэропорт Рощино, Дмитрий Сахнов

Танзания, Эфиопия и Сейшельские острова включены в список стран, отвечающих критериям безопасности по COVID-19, сообщает РИА Новости.

Все показатели оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусу соответствуют норме лишь в этих странах. Двум из трех критериев соответствуют Киргизия, Египет, Куба и Мальдивы, одному — Великобритания, ОАЭ, Республика Корея, Сербия и Япония.

Для оценки эпидситуации в других странах Роспотребнадзор оценивает показатели заболеваемости COVID-19 за последние две недели, среднесуточный темп прироста, объемы тестирования на коронавирус. Коэффициент распространения должен быть менее одного.

Напомним, регулярное авиасообщение России возобновлено с 16 странами. В их числе Турция, Великобритания, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова и Эфиопия.

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# коронавирус , Роспотребнадзор , туризм

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