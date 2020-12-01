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Около 80% жителей Тюменской области добросовестно уплатили налоги за год

Экономика, 12:25 18 декабря 2020

ИА "Тюменская линия"

79% налогоплательщиков Тюменской области уплатили имущественные налоги вовремя – до 2 декабря. Несмотря на сложный экономический год, добросовестных налогоплательщиков стало на 4% больше, чем за прошлый отчетный период.

Об этом сообщила заместитель руководителя УФНС России по Тюменской области Ольга Иванова на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия". Всего по состоянию на 15 декабря в областной бюджет поступило 2,2 млрд рублей.

Наибольшая сумма к уплате по земельному налогу составила 4,9 млн рублей, на имущество физических лиц – 4,5 млн, по транспортному налогу – 1 млн рублей. Такие суммы уплатили те, у кого в собственности несколько объектов недвижимости, земельных участков или дорогих автомобилей.

Что касается последних, Ольга Иванова подчеркнула, что в 2019 году перечень дорогостоящих легковых автомобилей, по которым применяется повышающий коэффициент налога, расширился на 154 марок и моделей. Также с 2019 года льгота по транспортному налогу установлена только за легковые автомобили мощностью двигателя до 100 л. с. включительно. По налогу на имущество физических лиц и земельному существенных изменений в этом году нет.

Тем, кто не успел уплатить налоги до 2 декабря, придется заплатить еще и пени – 1/300 ключевой ставки Центробанка России за каждый день просрочки. Если плательщик игнорирует обязанность, налоговая отправит ему требование с указанием сроков уплаты. Если и оно проигнорировано, дело направят в суд, после – судебным приставам. Тогда нарушителю придется оплатить не только всю сумму налога, включая пени, но и сбор и госпошлину.

Узнать о задолженности можно в личном кабинете налогоплательщика, на госуслугах или в уведомлении по почте. Уплатить налоги можно также через личный кабинет, мобильное приложение, банкомат или систему онлайн-банка на основании 20-значного набора цифр, указанных в квитанции к налоговому уведомлению, либо по нанесенному QR-коду при помощи телефона и в отделениях банка.

Евгения Шевцова

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# налоги , налоговая служба

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