Движение на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск перекроют 19 и 21 декабря

| Фото: Росавтодор ВКонтакте | Фото: Росавтодор ВКонтакте

Движение на федеральной трассе Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск в Ярковском районе временно перекроют 19 и 21 декабря, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

19 декабря - на 15 минут с 2 до 5 часов на 94 километре дороги в обоих направлениях.

21 декабря - на 15 минут с 2 до 5 часов на 69 километре трассы в обоих направлениях.

Ограничение связано с работами по монтажу оборудования автоматизированной системы управления дорожным движением.

Безопасность дорожного движения обеспечат наряды дорожно-патрульной службы ГИБДД.