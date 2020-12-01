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Движение на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск перекроют 19 и 21 декабря

Общество, 17:21 18 декабря 2020

Росавтодор ВКонтакте | Фото: Росавтодор ВКонтакте

Движение на федеральной трассе Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск в Ярковском районе временно перекроют 19 и 21 декабря, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

19 декабря - на 15 минут с 2 до 5 часов на 94 километре дороги в обоих направлениях.

21 декабря - на 15 минут с 2 до 5 часов на 69 километре трассы в обоих направлениях.

Ограничение связано с работами по монтажу оборудования автоматизированной системы управления дорожным движением.

Безопасность дорожного движения обеспечат наряды дорожно-патрульной службы ГИБДД.

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# ограничение движения

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