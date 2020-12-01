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ХК "Тюменский легион" уступил на выезде в Оренбурге

Спорт, 15:43 18 декабря 2020

ХК "Тюменский легион" | Фото: ХК "Тюменский легион"

ХК "Тюменский легион" потерпел поражение в чемпионате Молодежной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

В Оренбурге тюменцы уступили местному клубу "Сарматы" - 1:4. Счет хозяева открыли на половине первого периода – отличился Николай Гнездилов. В середине второго отрезка шайбу забросил Владимир Капкин. Чуть позже лучший бомбардир "Легиона", нападающий Жан Якуценя сократил отставание - 1:2. До перерыва шайба еще дважды побывала в воротах гостевого коллектива – успеха добились Сергей Брагин и Ильназ Фахрутдинов.

Повторный матч команды проведут 18 декабря.

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# Тюменский легион , хоккей

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