ХК "Тюменский легион" уступил на выезде в Оренбурге
| Фото: ХК "Тюменский легион"
ХК "Тюменский легион" потерпел поражение в чемпионате Молодежной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.
В Оренбурге тюменцы уступили местному клубу "Сарматы" - 1:4. Счет хозяева открыли на половине первого периода – отличился Николай Гнездилов. В середине второго отрезка шайбу забросил Владимир Капкин. Чуть позже лучший бомбардир "Легиона", нападающий Жан Якуценя сократил отставание - 1:2. До перерыва шайба еще дважды побывала в воротах гостевого коллектива – успеха добились Сергей Брагин и Ильназ Фахрутдинов.
Повторный матч команды проведут 18 декабря.