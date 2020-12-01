Поисковый отряд "Лиза Алерт" набирает добровольцев

Поисковый отряд “Лиза Алерт” во ВКонтакте Поисковый отряд “Лиза Алерт” во ВКонтакте

Поисковый отряд "Лиза Алерт" приглашает добровольцев. От жителей региона ждут любую помощь: фактический выезд на место поисков, распространение информации в интернете, расклейка ориентировок.

У группы есть следующее ресурсы и оборудование: инфорги, ГКП, картографы, СПГ, новичковое направление, даже операторы 8800, - рассказали в "Лиза Алерт.

Недавно новички отработали важные навыки по поддержанию жизни спасенных до момента эвакуации, которых обнаруживают в лесу при минусовой температуре.

"Если пострадавший не может покинуть лес сам, а эвакуировать на носилках его нельзя, то до момента прибытия отряда эвакуации ему необходимо оказать первую помощь, подвести к источнику тепла, защитить от ветра, снега", - отметили специалисты.

В подобных ситуациях весь алгоритм должен быть доведен до автоматизма, напоминает "Тюменская область сегодня".