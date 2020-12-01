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Три человека пострадали в ДТП у автобусной остановки в Тюмени

Происшествия, 18:07 19 декабря 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Три человека пострадали в ДТП на ул. Московский тракт в Тюмени 19 декабря. Возле дома №118 водитель автомобиля Toyota Corolla въехал в остановочный комплекс.

"По предварительным данным, водитель 1995 года рождения нарушил правила перестроения. Сам он пояснил, что его подрезала другая машина. Очевидец ДТП сказала, что он ехал безобразно, постоянно перестраивался", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

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В больницу доставили 14-летнюю девочку и 36-летнего мужчину. По предварительным данным, у них нет тяжелых травм. На месте медики оказали мужчине 1969 года рождения.

Известно, что водитель иномарки был трезв.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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