В Тюмени определили лучших ледолазов страны

| Фото: ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

Более 40 спортсменов приняли участие в чемпионате России по альпинизму в Тюмени, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

В финал первенства страны по ледолазанию прошли восемь женщин и 16 мужчин. Среди мужчин серебряным призером стал представитель Тюменской области Николай Кузовлев. Победу одержал Вадим Мальщуков из Кировской области, бронза на счету кемеровчанина Антона Немова.

Весь женский пьедестал заняли девушки из Кировской области. Золото у Марии Толокониной, серебро на счету Дарьи Глотовой, замкнула тройку призеров Ирина Дубовцева.