  • 21 декабря 202021.12.2020понедельник
  • USD73,3155
    EUR89,8262
  • В Тюмени -13..-15 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени определили лучших ледолазов страны

Спорт, 16:15 21 декабря 2020

ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

Более 40 спортсменов приняли участие в чемпионате России по альпинизму в Тюмени, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

В финал первенства страны по ледолазанию прошли восемь женщин и 16 мужчин. Среди мужчин серебряным призером стал представитель Тюменской области Николай Кузовлев. Победу одержал Вадим Мальщуков из Кировской области, бронза на счету кемеровчанина Антона Немова.

Весь женский пьедестал заняли девушки из Кировской области. Золото у Марии Толокониной, серебро на счету Дарьи Глотовой, замкнула тройку призеров Ирина Дубовцева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# альпинизм , ледолазание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:26 21.12.2020МФК "Тюмень" сыграл вничью в Нижнем Новгороде
16:15 21.12.2020В Тюмени определили лучших ледолазов страны
16:09 21.12.2020Названы имена победителей турнира Tyumen Cyber Cup
14:14 21.12.2020ХК "Рубин" сыграет на выезде с воронежскими хоккеистами