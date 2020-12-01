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Педагоги и культработники Тюменской области поборются за звание лучших

Общество, 08:23 23 декабря 2020

"Ноль Плюс | онлайн-кинотеатр и кинофестиваль" ВКонтакте | Фото: "Ноль Плюс | онлайн-кинотеатр и кинофестиваль" ВКонтакте

Педагогов и культурных работников Тюменской области приглашают поучаствовать в четвертом открытом конкурсе педагогического мастерства "Лучший кинопедагог". Прием заявок уже стартовал и продлится до 10 февраля 2021 года, сообщают организаторы.

Продемонстрировать свое мастерство могут преподаватели школ, сотрудники детских садов, работники учреждений культуры, представители общественных организаций, ведущие киноклубов, родители. Итоги конкурса подведут в марте - лучшие методические разработки опубликуют, а их авторов наградят призами.

Отметим, конкурс направлен на выявление и распространение лучшего российского опыта по внедрению основ кинопедагогики в учреждениях образования, культуры и социальной сферы.

Более подробная информация о мероприятии размещена на сайте кинопедагогика.рф.

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# конкурс , ноль Плюс , педагог

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