Педагоги и культработники Тюменской области поборются за звание лучших
Педагогов и культурных работников Тюменской области приглашают поучаствовать в четвертом открытом конкурсе педагогического мастерства "Лучший кинопедагог". Прием заявок уже стартовал и продлится до 10 февраля 2021 года, сообщают организаторы.
Продемонстрировать свое мастерство могут преподаватели школ, сотрудники детских садов, работники учреждений культуры, представители общественных организаций, ведущие киноклубов, родители. Итоги конкурса подведут в марте - лучшие методические разработки опубликуют, а их авторов наградят призами.
Отметим, конкурс направлен на выявление и распространение лучшего российского опыта по внедрению основ кинопедагогики в учреждениях образования, культуры и социальной сферы.
Более подробная информация о мероприятии размещена на сайте кинопедагогика.рф.