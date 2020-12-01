Тюменские волейболисты примут лидера чемпионата

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Пятый тур чемпионата страны по волейболу среди мужских команд высшей лиги "Б" стартует в Тюмени 22 декабря, сообщает пресс-служба местного клуба.

В своем первом матче "Тюмень-ТюмГУ" примет коллектив "ИжГТУ-Динамо" из Ижевска. Удмуртская команда – один из лидеров чемпионата. Ижевский клуб находится на второй позиции. Динамовцы одержали 11 побед в 14 поединках. "Тюмень-ТюмГУ" занимает в таблице седьмое место. Подопечные Юрия Короткевича имеют в своем активе пять побед в 14 матчах.

В текущем чемпионате соперники между собой встречались уже два раза. Впервые это произошло в Ижевске 4 октября. Тогда на родной площадке сильнее оказались удмуртские волейболисты – 3:1. Второе противостояние команд случилось недавно. 8 декабря в Тюмени "ИжГТУ-Динамо" добилось победы в трех сетах.

22 декабря матч начнется в 16 часов.