Без новогодних корпоративов останутся 76% жителей Тюменской области

из сообщества "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте из сообщества "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте

Как минимум 76% работающих жителей Тюменской области останутся без новогоднего корпоратива. К такому выводу пришла служба исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter.ru.

О том, что корпоратив точно будет, рассказали только 6% респондентов из Тюменской области. Это один из самых низких показателей в стране, реже такой ответ давали лишь в Волгоградской области – 5%. Еще 19% пока не знают, состоится ли праздник.

32% сотрудников компаний, в которых новогоднего корпоратива точно не будет, отметили, что у них на работе в принципе не принято праздновать Новый год, а вот еще 68% признались, что отказались от вечеринки из-за пандемии.

Независимо от того, будет корпоратив или нет, в большинстве компаний Тюменской области сотрудники не собираются делать друг другу подарки. 54% опрошенных сообщили, что у них попросту нет подобной традиции.

В 2019 году аналогичный опрос показал, что если бы перед жителями Тюменской области поставили выбор — денежная премия или проведение новогоднего корпоратива — 64% выбрали бы деньги.